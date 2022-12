Als zweiter Vorname bei den Mädchen wurde in Aue-Bad Schlema 2022 am häufigsten Sofie gewählt. Es folgen Maria oder Marie auf Platz Zwei. Danach kommen Annelie, Charlotte, Emilia, Estelle und Helga auf Platz Drei. Bei den Jungen stehen Andreas, Anton, Elias, Jan, Martin, Matthias, Tim und Vincent als am häufigsten gewählte Zweitnamen an der Spitze der Liste.