Die Stadt Aue hat als erste sächsische Stadt die Liste der im ablaufenden Jahr verwendeten Babynamen veröffentlicht. Laut Stadtverwaltung wurden bis Mitte Dezember 564 Namen vergeben. Sprecherin Jana Hecker sagte, in diesem Jahr sei die Namensvergabe relativ bodenständig gewesen. "Bei den Mädchen liegt Emilia auf Platz eins - gefolgt von Ella, Emma, Leni und Mia. Bei den Jungen führen die Namen Fritz und Lio die Liste an, auf Rang zwei folgen gleich sieben Namen: Anton, Finn, Karl, Linus, Luca, Max und Theo."

"Der Vollständigkeit halber sollte jedoch vielleicht trotzdem erwähnt werden, dass einige Vornamen seit mittlerweile 15 Jahren auf den vorderen Plätzen der am häufigsten vergebenen Vornamen stehen", sagte Hecker. Die neugeborenen Mädchen in Aue hießen am häufigsten Sophie, Emily, Marie, Leonie, Lena, Anna, Emma, Hanna, Laura und Mia. Bei den Jungen stünden Paul, Max, Elias, Leon, Lukas bzw. Luca, Ben, Jonas und Emil seit vielen Jahren an vorderer Stelle der beliebtesten Vornamen.