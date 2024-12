Wolkenstein Frau und Kind bei Wolfsschlucht-Wanderung von Baum erfasst

In der Wolfsschlucht in Wolkenstein im Erzgebirge sind bei einer Wanderung am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden ein fünf Jahre altes Mädchen und eine Frau von einem Baum erfasst. Dieser habe sich von einem Hang gelöst und die Beiden unter sich begraben. Umgehend sei ein Großeinsatz ausgelöst worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.