Im Erzgebirge will man Kindern auf kindgerechte Weise zeigen, wie gutes Benehmen im Restaurant funktioniert. Mit einem besonderen Kurs für Vorschüler aus Bockau in der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe. Hier steht heute kein gewöhnlicher Ausflug auf dem Programm: Die Vorschulkinder der Kita Zwergenhaus absolvieren einen Restaurant-Benimm-Kurs. Manche der Kleinen haben sich sogar richtig herausgeputzt für den besonderen Tag.