Weihnachtsbaum in Annaberg-Buchholz angekommen

Auch wenn der Spätherbst dem Winter noch nicht Platz machen will - in 47 Tagen ist Weihnachten. Annaberg-Buchholz macht mit seinem 24 Meter hohen Weihnachtsbaum, der am Dienstag auf dem Markt aufgestellt wurde, darauf sichtbar aufmerksam.