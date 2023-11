Bildrechte: Stadtverwaltung Aue

Spannungsriss Weihnachtsbaum in Aue muss vom Postplatz verschwinden

27. November 2023, 14:22 Uhr

Auf dem Postplatz in Aue muss die vorweihnachtliche Stimmung in diesem Jahr ohne Weihnachtsbaum entstehen. Denn der gerade aufgestellte Christbaum muss wieder verschwinden. Der traditionelle "Auer Raachermannlmarkt" am ersten Dezemberwochenende muss aber nicht auf einen geschmückten Baum verzichten.