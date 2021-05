"Die Busse sind für uns wichtig, um Touristen aus der näheren Umgebung, also die Tagestouristen, aufmerksam zu machen", sagte Landrat Frank Vogel. Die Tagestouristen sollen damit auch in die Region gelockt werden. "Aber für mich ist es auch ganz wichtig im Bereich des Innenmarketings. Dass man also auch die eigene Bevölkerung immer wieder mitnimmt, dass man ihnen vergegenwärtigt, dass wir diesen Welterbe-Titel haben", so Vogel.