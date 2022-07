Eigentlich ist es der April, der nicht weiß, was er will. Doch nun zeigt sich mitten im Juli der Hochsommer von seiner frostigen Seite.

In der Nacht zum Sonntag haben einige Orte im Erzgebirge eine Frostnacht erlebt. Das MDR-Wetterstudio meldete für den Marienberger Ortsteil Kühnhaide einen Tiefstwert von knapp minus zwei Grad Celsius an.



Am Sonntagnachmittag zeigte die Wetterkarte auf der Internetseite des Ortes wieder eine Wellness-Temperatur von über 19 Grad an. Auch im Ort Morgenröthe-Rautenkranz im Vogtland war das Thermometer am Sonntagmorgen auf knapp ein Grad Celsius und damit nur knapp über dem Gefrierpunkt gefallen.