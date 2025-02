Nach dem Großbrand in einer Lagerhalle im erzgebirgischen Wiesa will die Gemeinde in den nächsten Tagen Kontakt zur betroffenen Entsorgungsfirma aufnehmen. Das teilte die Gemeinde Thermalbad Wiesenbad mit. Demnach soll es unter anderem um die Verbesserung des Brandschutzes gehen.

Bildrechte: Bernd März