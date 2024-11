Bildrechte: Marko Förster

Gruß vom Winter Schneegestöber und zahlreiche Glätteunfälle in Sachsen

18. November 2024, 16:13 Uhr

Der Winter hat in Sachsen seine ersten Boten geschickt. Es fielen örtlich bis zu fünf Zentimeter Schnee. Die Glätte auf den Straßen stellte Autofahrer am Morgen auf die Probe. Und nicht nur die - auch ein Polizei und der Winterdienst hatten so ihre Sorgen.