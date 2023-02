Die für das kommende Wochenende geplanten Deutschen Jugend-Meisterschaften im Skilanglauf in Oberwiesenthal können nicht stattfinden. Grund: Das milde Wetter. Das bestätigte der Geschäftsführer des Vereins WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Christian Freitag, MDR SACHSEN. Der WSC sucht mit dem Deutschen Ski-Verband nach einem Ausweichort für den Wettbewerb. Im Gespräch ist das Skigelände am Großen Arber-See in der Oberpfalz in Bayern. Der WSC bietet an, aufgrund der kurzfristigen Absage Helfer für die Durchführung des Wettkampfes nach Bayern zu schicken.