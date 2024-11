Im Wintersportort Oberwiesenthal haben die Vorbereitungen auf die neue Skisaison begonnen. An diesem Donnerstag wurde der erste Kunstschnee am Fichtelberg aufgetragen. Wie der Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn GmbH, René Lötzsch, MDR SACHSEN sagte, wurde für die Grundbeschneiung das kalte Wetter mit Minusgraden ausgenutzt. Begonnen habe die Beschneiung an der Nordseite. Dort sei die Gefahr gering, dass der Kunstschnee wegtaut, wenn es in der nächsten Woche wieder wärmer wird.