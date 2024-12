In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal im Erzgebirge hat an diesem Freitag die Skisaison begonnen. Wie der Betreiber der Fichtelbergbahn, René Lötzsch, MDR SACHSEN sagte, öffnete zunächst nur der Himmelsleiterlift. Auch am Vierersessellift ist demnach die Piste für die Wintersportler präpariert worden. An den anderen Liften liege noch zu wenig Schnee. Auf dem benachbarten Klínovec (Keilberg) in Tschechien seien bislang drei Pisten geöffnet.