Bürgermeister will am Fichtelberg als Wintersportstandort festhalten

Trotz alledem will Jens Benedict, Bürgermeister von Oberwiesenthal, am Fichtelberg als Standort für Wintersport festhalten. "Wir liegen nicht zu tief. Es gibt viele Skigebiete um uns herum, die auf 800 Meter liegen", sagt er. "Uns bescheinigt aber die Klimastudie, dass sich in unserem Skigebiet in den nächsten 50 Jahren Wintersport betreiben lässt und damit können wir gut leben und werden uns auch in diese Richtung entwickeln."

Niemand bestreite den Klimawandel und dieser werde die Stadt auch in Zukunft zu bestimmten Maßnahmen zwingen. "Aber dadurch wird nicht das gesamte Skigebiet in Frage gestellt", sagt Benedict. "Denn auch die wissenschaftliche Betrachtung sagt uns, wir werden weiterhin Winter haben, der für unsere Skizwecke vollkommen ausreichend ist."

Bislang warten die Wintersportler am Fichtelberg noch auf den Schnee, um wie gewohnt die Piste hinunterzufahren. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Skicross Weltcup ohne Schnee?

Am 4. und 5. März soll in Oberwiesenthal der FIS-Skicross Weltcup stattfinden. "Wir haben mal zurückgerechnet und es ist schon über 20 Jahre her, dass ein Weltcup im Skibereich in Oberwiesenthal stattfindet", sagt Benedict. "Das ist für uns auch ein Aushängeschild als Leistungsstandort."

Ob jedoch genug Schnee liegen wird, kann aktuell noch niemand sagen. "Wir haben oft die Wetterkapriolen erlebt und wir wissen, dass es im Februar meistens am Fichtelberg weiß ist", sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Außerdem gebe es Kunstschnee. "Aber wir sind in einem Mittelgebirge und da kann es schon sein, dass auch kein Schnee liegt", so Kretschmer. "Wir drücken die Daumen." Stattfinden soll der Weltcup aber in jedem Fall, ob mit oder ohne Schnee.

Liftbetreiber René Lötzsch hofft, dass der Winter zurückkehrt und der Skibetrieb am Fichtelberg noch einmal durchstarten kann. Bildrechte: MDR/Dany Striese