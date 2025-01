In Annaberg-Buchholz beräumt die Wismut weitere Altlasten aus den Anfangstagen des Uranbergbaus. So werden in den nächsten Jahren Abraumberge abgetragen. Der radioaktiv kontaminierte Schutt soll am Stadtrand in einer alten Halde eingelagert werden. Der Wismut-Verantwortliche für Altstandorte, Martin Zimmermann, sagte MDR SACHSEN, in der Innenstadt betreffe das die Zeppelinhalde, die Halde Dorotheastollen, die Halde des Glück-Auf-Stollens und die sogenannte große Uranhalde.