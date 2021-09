Uran-Bergbau Kundschafter-Treffen der Wismut in Bad Schlema

Kundschafter, so hießen die Auslandsspione in der DDR. Aber auch bei der Wismut gab es "Kundschafter". Die erkundeten allerdings nicht undercover, sondern unterirdische Uranlagerstätten. An diesem Wochenende treffen sich die Kundschafter-Veteranen der Wismut in Bad Schlema.