Der Erzgebirgskreis liege bei den Wolfsrissen im Vergleich bisher sehr niedrig. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 seien jeweils drei Vorfälle gemeldet worden. "Von den neun Fällen ist lediglich in zwei Fällen ein Wolf als Verursacher mit hinreichender Sicherheit bestätigt worden", sagte Bernhardt. Insgesamt ist die Zahl der Wolfsrisse in Sachsen in den vergangenen Jahren gestiegen.