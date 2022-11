Auf der Strecke zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt können die Züge der Erzgebirgsbahn bergwärts von Montag an bis 6. Dezember wegen Bauarbeiten am Bahnsteig nicht in Zwickau-Schedewitz halten. Alle Triebwagen Richtung Aue fahren an dem Haltepunkt ersatzlos durch, wie das Unternehmen mitteilte.



Bei der Mitteldeutschen Regiobahn fallen von Montag bis Mittwoch Züge der Linien Dresden - Zwickau - Hof im Abschnitt zwischen Glauchau und Zwickau aus. Hier gibt es Bauarbeiten auf der Sachsenmagistrale.