Unter dem Begriff "Berggeschrey" wurde seit dem 12. Jahrhundert im Erzgebirge die Kunde von reichen Erzfunden verbreitet. Aktuell wird der Begriff eher zweckentfremdet, denn Unternehmen aus der Region um Annaberg-Buchholz nutzen ihn, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Ihr Vorwurf: Die Krisen unserer Zeit bedrohten Existenzen und die Politik höre nicht, was die Bevölkerung umtreibe. So hat heute zum zweiten Mal in Annaberg-Buchholz auf dem Markt eine Kundgebung stattgefunden, an der sich nach Reporterangaben mehr als 1.000 Menschen beteiligten. Ihr Motto: "Berggeschrey - Mit Herz und Verstand für unser Heimatland".