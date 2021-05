Bei einer Versammlung von Corona-Gegnern sind in Zwönitz acht Polizisten verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatten sich am Montagabend etwa 200 Demonstrantinnen und Demonstranten zu der nicht angemeldeten Demonstration in der Erzgebirgsstadt getroffen. Dabei sei es auch zu Angriffen auf Polizisten gekommen. Eine Sprecherin der Polizei sagte, dass die Beamtinnen und Beamten aus einer siebenköpfigen Menschengruppe heraus mit Pfefferspray besprüht und gebissen worden seien. Daraufhin habe auch die Polizei Pfefferspray gegen die Demonstrierenden eingesetzt. Die Polizei spricht von acht verletzten Polizisten und Polizistinnen. Die Gewalttäter waren demnach zwischen 30 und 57 Jahre alt.

Laut Angaben der Polizei wurde über soziale Medien zu der unangemeldeten Versammlung aufgerufen. Der Großteil der Menschen trug demnach keinen Mund-Nase-Schutz. Die Einhaltung der Abstände bezeichnete die Polizeisprecherin als "unzureichend". Auch als die Beamten die Identität von Demonstrationsteilnehmern feststellen wollte, sei es teilweise zu Widerstand gekommen.

Stadtrat Zwönitz forderte Ende des Einkesselns friedlicher Bürger

Bereits am vergangenen Montag war es bei einer Demonstration gegen die Coronabeschränkungen in Zwönitz zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmenden und der Polizei gekommen. Die Beamten hatten zuvor etwa 100 Demonstrantinnen und Demonstranten eingekesselt. Daraufhin berief der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert eine Sondersitzung des Stadtrates ein. Fraktionsübergreifend wurde dort das "sofortige Ende des Einkesselns friedlicher Bürger" gefordert. Die Stadträte drängten in einer Erklärung darauf, die Coronaregeln für Demonstrationen zu lockern, um Versammlungen mit mehr als zehn Personen zu ermöglichen. Gleichzeitig hatten die Stadträte dazu aufgerufen, bei den Protesten friedlich zu bleiben.



Die Wocheninzidenz in Zwönitz liegt nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums zur Zeit bei 444 auf 100.000 Einwohner. In den vergangenen sieben Tagen sind in der Stadt mit 11.927 Einwohnern 53 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei der nicht angemeldeten Demonstration am 3. Mai in Zwönitz hatte die Polizei etwa 100 Personen eingekesselt. Bildrechte: André März