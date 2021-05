Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Freitag mit Unternehmerinnen und Unternehmern des Gewerbevereins und Bürgermeister Wolfgang Triebert in Zwönitz diskutiert. Parallel zur Gesprächsrunde hatte die rechtsextreme Gruppierung "Freie Sachsen" zur Gegendemonstration aufgerufen. Laut Polizeidirektion Chemnitz versammelten sich auf dem Marktplatz 150 Demonstranten. Darunter waren nach Reporterangaben Rechtsradikale, Neonazis und sogenannte Querdenker.

Am Rande des Marktes und in den angrenzenden Straßen hielten sich laut Polizei weitere 200 Menschen auf, die nicht auf den Platz gingen. Insgesamt bewertete die Polizei den Abend als "friedlich". Sie war mit 240 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. In den vergangenen Wochen hatten sich in Zwönitz mehrfach Gegner der Corona-Maßnahmen illegal versammelt. Dabei war es auch zu Ausschreitungen gegen Polizisten gekommen.