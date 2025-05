Internationale Einflüsse in Chemnitz

Die Stadthalle mit Kongresshotel, das 1971 eingeweihte Karl-Marx-Monument und die breiten Magistralen – all das verbinden viele Menschen in Chemnitz heute mit sozialistischem Städtebau. Die Straße der Nationen widerlegt das allerdings gleich wieder: Denn Pate für diesen Boulevard im Zentrum der Stadt mit den hohen Wohnblöcken und den vorgelagerten zweigeschossigen Ladenpavillons stand unübersehbar die Lijnbaan, die Fußgängerzone in Rotterdam. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

"Das beginnt alles in der Weimarer Republik und viele der Architekten, die damals jung gewesen sind, haben dann auch den Wiederaufbau begleitet, in Ost und in West", erklärt Peer Ehmke, der Kurator der Ausstellung. Als Beispiel für diese Funktionalarchitektur nennt er Richard Paulick. Der aus Roßlau stammende Architekt war ein Assistent des Bauhaus-Gründers Walter Gropius und später Chefarchitekt der Satellitenstadt Halle-Neustadt. Ein entscheidender Impuls war 1957 die Interbau in Westberlin, die Internationale Bauausstellung.

Die DDR entdeckt das moderne Bauen für sich

Das Who is Who der Architektur hatte sich versammelt und Entwürfe geliefert, nach denen das im Krieg zerstörte Hansaviertel wieder aufgebaut wurde. Es avancierte daraufhin zum Maßstab des "Neuen Bauens", auch für die Architektur und Stadtplanung in der DDR. Tatsächlich finden sich Elemente in Chemnitz wieder, zeigt Ehmke: Die V-Stützen des Oscar-Niemeyer-Hauses in Berlin haben auch Niederschlag in dem Sporthochhaus in Chemnitz gefunden. Auch zwischen den Neubaublocks, die ab 1960/61 gebaut worden sind, und dem Gebäude von Alva Aalto in Berlin findet der Ausstellungsmacher "große Ähnlichkeiten". Bildrechte: picture alliance / Caro | Eckelt

Welche Rolle diese internationalen Bezüge beim städteplanerischen Neubeginn spielten, erzählt die Ausstellung "Die neue Stadt – Chemnitz als Karl-Marx-Stadt". Allerdings fiel der Startschuss dafür nicht direkt nach den verheerenden Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, also auch nicht, als die sächsische Arbeiterstadt 1953 auf Anordnung der SED-Regierung nach dem Vordenker des Kommunismus umbenannt wurde. "Man wollte ja eigentlich diesen stalin'schen Zuckerbäckerstil weiterführen, man wollte sich von dieser radikalen Moderne abheben", erläutert Peer Ehmke. "Dann hat man aber gemerkt: Eigentlich ist es so viel günstiger, man kann größere Ergebnisse in kürzerer Zeit erreichen." Dann sei das ins Rollen gekommen, die neue Stadtgestaltung wurde umgesetzt.

Historische Fotografien, Baupläne, Leuchtreklamen, wie die der legendären Tanzbar Kosmos, aber auch Architekturmodelle und Alltagsgegenstände aus den Jahren, als das Stadtzentrum erbaut wurde (1960 bis 1974) werden im Hauptteil der Ausstellung gezeigt. Bei der Präsentation der Exponate hat man sich passenderweise an der Architektur der Zeit orientiert und sich von den typischen Vorhangfassaden inspirieren lassen.

Chemnitz ist überall

Vieles – wie beispielsweise die Hochstraßen – blieb am Ende Vision. Denn ab 1974 stand der soziale Wohnungsbau ganz oben auf der Agenda: Der Grundstein für das Wohngebiet "Fritz Heckert" wurde gelegt. Eine Stadt vor der Stadt, wie Stefan Thiele, Leiter des Chemnitzer Schloßbergmuseums erklärt. "Das ist eine Entwicklung, die nicht nur typisch ist für den Osten Deutschlands, also für die ehemalige DDR, sondern die auch im Westen des Landes und auch in anderen Ländern Europas rezipiert wurde." Vom Grundsatz her seien diese "Dinge austauschbar gewesen", so der Museumschef. Bildrechte: imago/HärtelPRESS

Dabei verweist Museumschef Stefan Thiele auf Fotografien von Wohnblocks in Chemnitz, Berlin und München. Ähnliche Vergleiche werden an anderer Stelle bei den Betonbauten des so genannten Brutalismus gemacht: massive, massige Kirchen, Unigebäude und Wohnhäuser in Österreich, Lichtenstein oder Spanien.

Aufarbeitung der Karl-Marx-Stadt

Das sind auch Ergebnisse einer Tagung im vergangenen Jahr, die Stefan Thiele und sein Team in Vorbereitung auf die Sonderschau organisiert hatten. Denn im Museum war dieser Teil der Stadtgeschichte bisher unterrepräsentiert. "Es ist ja schon eine Sache für sich, dass man einer Stadt einen neuen Namen aufpfropft und das macht ganz viel mit dem Bewusstsein der Bevölkerung, mit ihrem Verhältnis zur Geschichte", meint Thiele. Das bedürfe einer sorgfältigen Aufarbeitung. Dafür gäbe es bei den Kunstsammlungen Chemnitz, zu denen das Schloßbergmuseum gehört, genug Material. Es würden aber "die Kapazitäten, das in einer Art und Weise vorzubereiten, dass man das am Ende auch ausstellen kann", fehlen. Bildrechte: Joachim Blobel