Öffnungszeiten der Ausstellungen über die Feiertage Chemnitz



Das Staatlichen Museum für Archäologie bliebt in diesem Jahr am 24., 25., 30. und 31. Dezember geschlossen, wie das Museum auf seiner Internetseite mitteilt. An den übrigen Tagen ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr bzw. 10 bis 20 Uhr zu sehen.



Aue



Wie das Stadtmuseum in Aue mitteilt, wird es erst am 3. Januar wieder seine Türen öffnen. Aktuell befindet es sich in den Weihnachtsferien.