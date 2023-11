Kaputte Scheibenwischer von einem geleasten Renaut Koleos sind zu einem Streitfall von 2.556,40 Euro geworden. Im Spätsommer 2022 konnten diese auf der Autobahn dem Regen nicht mehr Stand halten. Im gedrosseltem Tempo im Stadtverkehr verrichteten sie jedoch noch weitestgehend ihre Arbeit. Der Fahrer als Elsterwerda konnte so nach Hause fahren, ohne abgeschleptt werden zu müssen.

Der Wagen ist drei Jahre alt und befindet sich damit noch in der Garantiezeit. Laut Hersteller beträgt sie fünf Jahre. Thorsten Wolf hat den Wagen geleast und am Tag des Ausfalls die nächstliegende Renault-Vertragswerkstatt in seinem Heimatort informiert. "Man wollte den kompletten Wischer-Motor als Ersatzteil bestellen und mich dann informieren, sobald das Ersatzteil da ist", erinnert sich der 56-Jährige. Auch die Garantiezeit sei bei dem Gespräch Thema gewesen.