Der Gleisbogen für den Ausbau des "Chemnitzer Modells" in Richtung Aue soll an diesem Wochenende fertig gebaut werden. Das teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit. Der Gleisbogen in Chemnitz-Süd verbindet die Straßenbahngleise am Technopark der Universität mit der schon bestehenden regionalen Eisenbahnstrecke.

Aktuell ist auf dem ungefähr 300 Meter langen Gleisbogen eine sogenannte Gleisstopfmaschine unterwegs. "Sie ist dafür da, die beiden neuen Gleise im Schotter zu unterstopfen und der Höhe und Neigung nach anzupassen", sagte der zuständige Projektleiter Dirk Benirschke. In den kommenden Wochen würden dann noch die einzelnen Schienenteile miteinander verschweißt und an den Rändern der Strecke Böschungen und Entwässerungsmulden gebaut. Später sollen Verlegearbeiten für Kabel und Signaltechnik sowie restliche Arbeiten an Lärmschutzwänden, Bahnsteigen und Bauwerken folgen.

Mitte November soll alles für den Bahnbetrieb bereit sein, so dass die Trasse voraussichtlich zum Fahrplanwechsel in Betrieb gehen kann. Künftig können Fahrgäste mit der umsteigefreien Verbindung vom Chemnitzer Stadtzentrum nach Thalheim (Fahrtzeit laut VMS: 45 Minuten) und Aue (75 Minuten Gesamtfahrtzeit) fahren. Die Anbindung an die Eisenbahnstrecke kostete rund 75 Millionen Euro.