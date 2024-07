Mit dem Austausch der Schwellen will die Bahn den Zugverkehr im Kulturhauptstadtjahr 2025 nach Chemnitz verlässlich absichern. "Hintergrund ist das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni 2022. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren schadhafte Betonschwellen Ursache des tragischen Unfalls", informierte die Bahn. Fünf Menschen waren bei dem Zugunglück gestorben, 78 waren verletzt worden. Materialuntersuchungen hätten gezeigt, dass eine bestimmte Gesteinsart in den Betonschwellen mitursächlich für die Schäden gewesen sei.