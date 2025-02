Die MRB stellt das auf Anfrage von MDR SACHSEN anders dar. So habe das Unternehmen die Pünktlichkeit der Züge erhöht und fahrzeugbedingte Störungen reduziert. Auf welche Maßnahmen das konkret zurückzuführen ist, könne nicht genau gesagt werden. Aber es seien in den vergangenen Wochen technische Störungen behoben und Mitarbeiter in Schulungen sensibilisiert werden, hieß es.