Was genau in den Verkehrsverträgen steht, wie hoch die Strafen sind und in welcher Höhe bereits Strafen gezahlt werden mussten, darüber machte die MRB keine Angaben. Auch der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) nannte auf Anfrage keine konkreten Zahlen. Es handle sich "um erhebliche Summen, die zu 100 Prozent auch wieder in den ÖPNV eingesetzt werden," hieß es.