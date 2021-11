Am Freitag hat Chemnitz die für den 27. November geplante Bergparade abgesagt. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) nannte die Entscheidung verantwortungsvoll. "Wir versuchen angesichts der steigenden Infektionszahlen unnötige Kontakte durch Großevents zu vermeiden." Die Entscheidung habe aber keinen Einfluss auf den aktuellen Aufbau der Weihnachtsmärkte, betont er. Nun bangen die Bergmannsvereine um die anderen Bergparaden im Erzgebirge. "Die Unruhe in den Vereinen ist groß", sagte Ray Lätzsch, der Vorsitzende des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, der Deutschen Presse-Agentur.

Ray Lätzsch betonte, dass in diesem Jahr die Vorbereitungen für die Bergparaden bereits abgeschlossen seien. "Wir haben alles fertig und von unserer Seite kann es losgehen." So gebe es Hygienekonzepte und die Vereine hätten bereits Busse für die Anreise bestellt. "Zur Parade in Annaberg-Buchholz wollen auch Vereine aus anderen Bundesländern und Österreich kommen." Eine erneute Absage der Bergmannsaufzüge wäre aus seiner Sicht "das falsche Signal an die Bevölkerung".

Die Menschen sehnen sich nach einem Stück Normalität, gerade in der Vorweihnachtszeit. Viele haben sich gegen Corona impfen lassen, um Normalität in ihrem Leben zurückzuerhalten.

Er appellierte an das Land und die Kommunen, solche Veranstaltungen zu ermöglichen. Zumal die Paraden unter freiem Himmel und nicht in geschlossenen Räumen stattfänden. Bisher gebe es keine Austrittswelle in den Vereinen, sagte Lätzsch. Eine Kapelle habe sich allerdings vom Spielbetrieb 2021 abgemeldet. Die Absage von Auftritten treffe die Vereine und ihre Mitglieder sehr, sagte Lätzsch. "Es ist wie im Fußball: Ein Spieler will auf den Platz und nicht auf der Bank sitzen." So wollten sich auch die Traditionsvereine und ihre Mitglieder bei den Paraden präsentieren. Das sei gerade für die Nachwuchsarbeit immens wichtig.