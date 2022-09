Der Bericht wurde am Freitag auf der Internetseite der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens veröffentlicht. In den 1990-er Jahren soll sich ein ehrenamtlicher, inzwischen suspendierter Kantor mehreren Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren sexuell genähert haben. Der Abschlussbericht soll in einem halben Jahr bei einer öffentlichen Veranstaltung in Pobershau vorgestellt werden.