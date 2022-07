Rumtoben für die Kleinen, Ruhe finden für die Großen: Das Freizeitbad Aqua Marien

Leider Gottes machte uns manchmal das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Was uns natürlich nicht davon abhielt, schwimmen gehen zu wollen. Mit etwas Glück konnte einer von uns seine Eltern überreden, mit uns in ein Hallenbad zu fahren.

Genau so ein Hallenbad ist das Aqua Marien, um genau zu sein Sachsens größtes Erlebnisbad, in Marienberg im Erzgebirgskreis. Das Erleben wird hier groß geschrieben. Es gibt wirklich fast alles, was das Kinderherz an einem regnerischen Sommertag höher schlagen lässt: Wasserrutschen, Wellenbecken und einen Strömungskanal. Für mich ist die Reifenrutsche Crazy River hier definitiv das Highlight. Ausgestattet mit einem Gummireifen unter dem Po, geht es dort nebeneinander die 74 Meter lange Bahn hinunter.