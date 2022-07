Protest Voigtsdorf: Letzter Baum für Transport von Mega-Windrad wird gefällt

Der Transport von drei Windkraftanlagen in Voigtsdorf im Erzgebirge erregte in vielerlei Hinsicht Aufsehen - und zwar immer negativ. Erst blockierten die 90 Meter langen Schwertransporte die Autobahnabfahrt Chemnitz-Mitte, weil der Kurvenradius enger war, als gedacht. Dann sollten in Voigtsdorf mehrere 100 Jahre alte Straßenbäume für die Durchfahrt gefällt werden. Die Wut der Anwohner war entsprechend groß.