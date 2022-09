Rund 32.000 Menschen haben am Wochenende im erzgebirgischen Olbernhau den sechsten Sächsischen Bergmannstag gefeiert. Nach dem Ende zog der Vorsitzende des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Ray Lätzsch, eine positive Bilanz. "Es war nicht zu toppen, alles hat gepasst", sagte Lätzsch. Höhepunkte der Veranstaltung seien der Zapfenstreich am Samstagabend sowie die große Bergparade zum Abschluss am Sonntag gewesen, die von "sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern" begleitet worden seien.

Während der Parade am Sonntag legten 15 Kapellen und 73 Vereine - insgesamt über 1.700 Menschen - eine Strecke von rund drei Kilometern in traditionellem Habit zurück, erzählte Lätzsch. "Das muss man einfach mal erlebt haben", schwärmte der Vorsitzende. Durch über 900 Jahre Bergbau seien die Menschen und die Region geprägt und geformt worden: "Unsere Tradition ist in Sachsen eine ganz besondere. Auch heute noch treten junge Menschen in die Bergmannsvereine ein, um sie zu leben."