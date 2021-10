In Olbernhau im Erzgebirge ist am Montagabend ein Feuer in einem ehemaligen Heizhaus ausgebrochen. Der Besitzer hatte die alte Heizanlage des Gebäudes widerrechtlich erneut in Betrieb genommen, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.