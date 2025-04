Statt nach Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle im Osterzgebirge, wurden die Helfer an eine Adresse in Claußnitz bei Burgstädt geschickt, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung Chemnitz auf Anfrage mitteilte. Beide Orte liegen etwa 60 Kilometer voneinander entfernt.

Etwa zwei Minuten nach dem ersten Notruf sei ein zweiter Anruf in der Leitstelle eingegangen, so der Sprecher. Daraufhin seien die Helfer am richtigen Einsatzort alarmiert worden und zu dem brennenden Haus ausgerückt. Über die Panne hatte am Wochenende zuerst die "Freie Presse" berichtet.