Bei Zschopau im Erzgebirgskreis ist am Donnerstagabend auf einem Feld ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr MDR SACHSEN mitteilte, sind im Bereich der Gemeinde Gornau reichlich 30 Strohballen in Brand geraten. Es komme daher in der näheren Umgebung zu einer starken Rauchentwicklung.