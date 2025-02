Im sogenannten Zughotel in Wolkenstein im Erzgebirge ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein elektrisches Heizgerät in einem Schlafwagenabteil war vermutlich in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Ein 40 Jahre alter Gast erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.