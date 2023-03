Die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" der Bundeswehr bekommt weiteren Zuwachs. Der Einheit mit Sitz in Frankenberg wird ein neues Artilleriebataillon zugeordnet. Das bestätigte die Bundeswehr auf MDR-Anfrage.

Das neue Bataillon wird den Angaben zufolge ab dem 1. Oktober in Weiden in der Oberpfalz aufgestellt und 500 Soldaten und Soldatinnen haben. Die Einheit mit der Bezeichnung Panzerartilleriebataillon 375 soll mit der Panzerhaubitze 2000 ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um ein selbstfahrendes Geschütz, das mit seinen Granaten des Kalibers 155 Millimeter Ziele in bis zu 30 Kilometern Entfernung bekämpfen kann. Die Geschütze würden aus den Beständen des Heeres bereitgestellt, sagte ein Sprecher der Bundeswehr dem MDR.

Spätere Verlegung nach Sachsen möglich

Der vorgesehene Standort des neuen Bataillons ist nur eine Zwischenlösung. Die abschließende Entscheidung zur Stationierung des Verbandes stehe noch aus, sagte der Bundeswehr-Sprecher. Möglich ist auch eine Verlegung nach Sachsen. In Plänen zur Heeresstrukturreform bei der Bundeswehr ist von einem möglichen Standort in der Oberlausitz die Rede. Im Jahr 2021 hatten die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) eine gemeinsame Absichtserklärung zur Stationierung eines neuen Bundeswehr-Verbandes in der Oberlausitz unterzeichnet.

Chef von 5.000 Soldaten und Soldatinnen: Brigadegeneral Alexander Krone

Artillerietruppe wird deutlich vergrößert

Mit dem neuen Bataillon will die Bundeswehr nach eigenen Angaben ihre Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung verstärken. Nach MDR-Recherchen sollen bis zu sechs neue Artilleriebataillone aufgebaut werden. Bislang liege aber nur für das Bataillon in Weiden eine ministerielle Entscheidung vor, heißt es bei der Bundeswehr. In Weiden ist derzeit schon das Artilleriebataillon 131 stationiert, das beim Aufbau der neuen Einheit Hilfestellung leisten dürfte. Derzeit verfügt die Bundeswehr über vier Artilleriebataillone.