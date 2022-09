Bürgerzentrum Marienberger DRK zeigt Ausstellung zur Geschichte der Krankenpflege

In Marienberg gibt es etwas zu feiern: Das örtliche Deutsche Rote Kreuz blickt auf eine bewegte, 120-jährige Geschichte zurück. Im Bürgerzentrum können Besucher in diese Geschichte in einer Ausstellung eintauchen und sogar einen alten Schutzbunker besichtigen.