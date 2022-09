In Olbernhau wird am Wochenende der sechste sächsische Bergmann-, Hütten- und Knappentag gefeiert. Rund 2.500 Berg- und Hüttenleute sowie Künstler aus ganz Deutschland werden bis Sonntag erwartet. Das Hauptfestgelände ist die historische Saigerhütte. Gefeiert wird aber in der gesamten Stadt. "Am Stadtrand gibt es vier Großparkplätze. Sowohl Shuttlebusse als auch die Erzgebirgsbahn werden die Besucher ins Festgelände bringen", erzählt Organisator Udo Brückner.