Die erzgebirgischen Kunsthandwerker drängen auf verbindliche Aussagen zu den Weihnachtsmärkten in diesem Jahren. Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbands Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, sagte MDR SACHSEN, man habe sich an Kommunen und Marktveranstalter mit der Bitte gewandt, sich bis zum 1. Oktober zu positionieren. Im vergangenen Jahr hatten anfängliche Zusagen und spätere Absagen für Unmut in der Branche gesorgt. "Je eher wir Klarheit haben, desto eher können wir mit alternativen Vertriebskanälen planen", so Günther. "Weihnachtsmärkte mit 3G-Regel, zu denen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben, lassen sich aus unserer Sicht nicht praktikabel umsetzen."