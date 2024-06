Der Erzgebirgskreis will das Fichtelberghaus in Oberwiesenthal Ende 2024 verkaufen und holt sich nach eigenen Angaben über die Region hinaus Angebote dafür ein. In die Diskussion um die Zukunft des Ausflugszieles hat sich jetzt der Chef der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, eingeschaltet. Seiner Meinung nach gehört Sachsens höchster Punkt nicht in private Hände. Er habe für Sachsen einen enormen kulturellen und touristischen Wert.