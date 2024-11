Um den steigenden Besucherzahlen gerecht zu werden, wollen die Betreiber die Silber-Therme Warmbad in Wolkenstein ausbauen und sanieren. Dafür hat Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing (parteilos) am Montag Fördergeld in Höhe von 11,7 Millionen Euro von einem Vertreter aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium erhalten. Die Fördermittel stammen aus dem je zur Hälfte von Bund und Ländern finanzierten Programm GRW (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur").