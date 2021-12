Jedes Jahr im Advent verwandelt sich der Erzgebirgsort Seiffen in ein großes Weihnachtswunderland. In dem gibt es an jeder Ecke, was Menschen aus aller Welt erfreut: Räuchermännel, Nussknacker, Pyramiden, Schwibbögen, Engel und Bergmann – hergestellt in mehr als 100 Seiffener Holzspielzeugmacher-Werkstätten.