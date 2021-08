Hoher Besuch am alten kaiserlichen Postamt in Olbernhau: Ein Autokran zieht 18 Glocken in den neu gebauten Turm hinauf. Sie sind das Herzstück des neuen Glockenspiels, das in den kommenden Wochen in den Turm gebaut wird.



Der Turm selbst ist auch neu. Er ersetzt den 1934 abgerissenen Ursprungsbau. Bis dahin liefen in dem Turm die Leitungen für die Morsetelegrafie zusammen. Als die Technik ausgedient hatte, wurde er 1934 entfernt und ist bei der Restaurierung des Hauses nach alten Vorlagen nachgebaut worden.