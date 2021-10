Für den Holzspielzeugmacher Markus Füchtner geht damit ein Traum in Erfüllung. Denn so hoch hinaus ist sein Nussknacker, der den Namen Wilhelm trägt, noch nie gereist. Dabei war der kleine Holzmann schon viel unterwegs. Seit 2016 wird der Vertreter erzgebirgischen Kunsthandwerks immer wieder auf Reisen mitgenommen. Auf einer eigens eingerichteten Facebookseite sammeln sich inzwischen Schnappschüsse aus mehr als 40 Ländern. Nun soll noch ein Foto aus der ISS dazukommen. Mit dieser Aktion wird sowohl für das Erzgebirge als auch für die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz geworben.

Übrigens hätte es Wilhelm fast 2018 ins All geschafft. Leider war er etwas zu spät dran: das Gepäck des Astronauten Alexander Gerst war schon gepackt. Dafür war der Nussknacker beim Start in der Kommandozentrale in Baikonur dabei und traf dort auch Sigmund Jähn.

Nussknacker Wilhelm war beim Start von Alexander Gerst in der Kommandozentrale in Baikonur.

Nussknacker Wilhelm war beim Start von Alexander Gerst in der Kommandozentrale in Baikonur.

Nussknacker Wilhelm war beim Start von Alexander Gerst in der Kommandozentrale in Baikonur. Bildrechte: Markus Füchtner

Am 31. Oktober wird der Start von Matthias Maurer ins Weltall von Seiffen aus verfolgt und gefeiert. Früh um 6:30 Uhr gibt es zunächst in der Seiffener Bergkirche ein Konzert sowie den göttlichen Segen für die Raumfahrtmission. Ab 7 Uhr kann vor einer Großleinwand am Hotel "Buntes Haus" beim Raketenstart mitgefiebert werden. Die Veranstaltung findet nach der 3G-Regel statt, eine vorherige Anmeldung bei der Touristinfo in Seiffen ist erforderlich.