Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei einem Truppenbesuch in Sachsen die Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine nicht ausgeschlossen. Es gebe in der Bundesregierung diesbezüglich bislang keine Entscheidung, betonte sie und fügte hinzu: "In den Zeiten, in denen wir leben, (...) sind wir gut beraten, uns immer auf die jeweilige Situation einzustellen." Lambrecht nannte es den richtigen Ansatz, "nichts auszuschließen". Alleingänge Deutschlands werde es aber nicht geben, meinte die Ministerin am Ende ihres Besuches in der Marienberger Kaserne.