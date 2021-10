Stadtentwicklung Wolkenstein will mit modernem Marketingkonzept punkten

Hauptinhalt

Erst eine Runde Klettern in der Wolkensteiner Schweiz, dann ein bisschen entspannen im Thermalbad und anschließend eine erholsame Nacht im Zughotel verbringen - das alles ist im erzgebirgischen Wolkenstein möglich. Trotzdem zieht die Erzgebirgsregion besonders jüngere Leute nicht so richtig an. Das soll sich ändern. In Zusammenarbeit mit der internationalen Hochschule Leipzig entsteht derzeit ein neues Marketingkonzept.