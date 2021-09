Nach fünf Jahren Zwangspause bekommt der Kurort Seiffen seine Naturbühne in kleinen Schritten zurück. Mitglieder der Seiffener Berg– und Hüttenknappschaft haben am Sonnabend gemeinsam mit freiwilligen Helfern aus dem Ort damit begonnen, den Wildwuchs auf dem Gelände zu entfernen und die maroden Sitzbänke mit neuem Holz zu beplanken. Jörg Beyer von der Knappschaft ist zufrieden. "Die Binge 'Geyerin', in der die Naturbühne ihren Platz hat, gehört zum bergbaulichen Erbe von Seiffen." In den vergangenen fünf Jahren habe die Bergsicherung alte Entwässerungsschächte und -stollen saniert, ohne die die Binge vollgelaufen wäre. "Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Doch das Areal ist in dieser Zeit natürlich verwildert und auch die Holzbänke haben gelitten", sagt Beyer. "Da mussten wir handeln."