Jeder fängt einmal klein an, das gilt auch für ein Nussknackermuseum im Erzgebirgskreis. Dort begann Jürgen Löschner vor 50 Jahren, die buntbemalten Schnitzfiguren zu sammeln. Es wurden so viele, dass er im Jahr 1994 in seinem Heimatort Neuhausen ein Museum eröffnete. Heute stehen dort, verteilt auf 450 Quadratmetern und in drei Etagen, fast 7.000 Nussknacker aus aller Welt. Darunter sind auch Nussknacker-Frauen und Holzfiguren aus Hollywood-Filmen.